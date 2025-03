Danilo si dissocia dall'agente: 'Non condivido, mi auguro il bene della Juventus'

Il messaggio di Danilo

Danilo ha voluto fare chiarezza sulle dichiarazioni rilasciate dal suo agente, Misorelli , che aveva duramente criticato laper la scelta di puntare prima sue poi affidare la squadra a IgorAttraverso un messaggio pubblicato sui suoi profili social, il capitano bianconero ha preso le distanze dalle parole del suo procuratore:"Non condivido assolutamente le dichiarazioni e i commenti del mio agente e non mi permetterei mai di dare consigli alla dirigenza su cosa fare. Sono un tifoso da lontano e auguro solo il bene della Juventus!"

Il messaggio dell'agente

Con questo messaggio, Danilo ha voluto ribadire il suo rispetto per la società e la sua volontà di non interferire nelle scelte dirigenziali. Le parole del suo agente, che aveva definito la scelta di Tudor come un nuovo errore dopo quello di Motta, non rispecchiano il pensiero del giocatore, che ha preferito mantenere un profilo istituzionale.L'uscita di Misorelli aveva scatenato molte polemiche tra i tifosi e all'interno dell’ambiente bianconero. Con il suo intervento, Danilo ha voluto spegnere le polemiche e ribadire il suo legame con il club, in un momento delicato in cui la Juventus cerca stabilità per affrontare al meglio il finale di stagione."Primo sbaglio, Motta, il prossimo, Tudor si arriva. Non hanno imparato niente."