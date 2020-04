Anche Danilo si è aggregato al corposo numero di giocatori della Juventus ad essere tornato in patria. Il terzino bianconero ha fatto ritorno in Brasile, per trascorrere la quarantena al fianco della sua famiglia. Italia o Sudamerica non importa, Danilo continua a tenersi in forma per il futuro ritorno in campo, e ne dà prova ai suoi fan tramite i social. In una storia Instagram, lo possiamo vederlo impegnato in un allenamento dedicato all’esplosività. Il brasiliano si diletta in una ripetizione di colpi di testa, tenendosi aggrappato ad una corda elastica che fa resistenza al suo movimento.