Come racconta Calciomercato.com, tra i giocatori 'promossi' della scorsa stagione c'è anche Danilo. Che sarà dunque confermato tra le fila bianconere anche per questa annata che sta per partire: "Per questo saranno fondamentali i giocatori in grado poter ricoprire più ruoli: Cuadrado e Arthur, Kulusevski e Bentancur. "Duttilità" è la parola chiave. Una delle caratteristiche principali del brasiliano Danilo, altro jolly che Pirlo potrà utilizzare. La sua posizione naturale è quella di terzino destro dove con Sarri - spostato ogni tanto anche sulla fascia mancina - ha totalizzato 32 presenze e 2 gol. E con la difesa a tre? Sì, Danilo può giocarci. Già successo in passato, quando ai tempi del Manchester City Pep Guardiola l'ha provato in quel ruolo. Risultato? 7-0 allo Schalke, 5-0 al Liverpool e 3-1 (da subentrato) al Watford. Mica male", si legge sul noto portale.