Che numeri, in Copa America! ​E Allegri può sorridere, perché i protagonisti principali c'è Danilo: il terzino della Juve è il giocatore della nazionale verde oro ad aver giocato più minuti di tutti (331 minuti), risultando fondamentale per la Seleçao. E' partito titolare in 11 delle ultime 12 partite giocate dal Brasile, partendo in panchina solo nell’ultimo match contro l’Ecuador, a giochi già fatti. Il terzino bianconero ha giocato titolare per 11 partite di fila, unico a raggiungere questo traguardo e i minuti giocati non sono l’unico dato in cui Danilo primeggia, perché è anche il giocatore che ha recuperato più palle nelle file verde oro (22) e quello con più palloni intercettati (18).