Se alla Juventus la "questione terzini" è un nervo scoperto del mercato soprattutto per quanto riguarda la fascia sinistra, che a volte si ha l'impressione sia lasciata un po' scoperta, sulla destra la Juventus può contare su una nuova certezza: Danilo. Arrivato l'anno scorso dal Manchester City nell'ambito di un'operazione-scambio con Joao Cancelo che ha fatto storcere il naso a molti tifosi bianconeri, il 29enne laterale brasiliano ieri sera ha disputato un'ottima partita contro la Bolivia, nell'ambito della prima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022.

ASSIST... SBLOCCANTE - Se il match, poi finito 5-0, si è messo subito in discesa per il Brasile lo si deve anche al perfetto assist di Danilo per la rete che ha sbloccato il risultato: cross pennellato dalla destra per l'incornata vincente di Marquinhos. Contro un avversario inferiore e costretto subito a scoprirsi, il terzino della Juve si è sentito a proprio agio per tutta la partita, dimostrando peraltro il grande legame con la maglia verdeoro che esprime spesso sui social attraverso post motivazionali ed emozionati.

UN JOLLY PER IL MAESTRO - Certo, la Serie A è un'altra cosa. Ma vedere un giocatore così in palla fa ben sperare per un'annata in cui mister Pirlo lo sta plasmando per venire incontro al meglio alle necessità tattiche della squadra. In apertura di campionato abbiamo visto Danilo infatti come terzo di destra della difesa a 3, un ruolo che lo potrebbe rendere un punto fermo nello scacchiere del Maestro grazie alla sua duttilità. Intanto, l'allenatore bianconero si gode le sue performance con la Seleçao.

NON SOLO DANILO - Le buone notizie per la fascia destra arrivano anche dalla Colombia, dove Juan Cuadrado ha contribuito alla vittoria per 3-0 della sua nazionale sul Venezuela. Anche lui con un assist dalla destra che ha propiziato l'1-0. Una palla bassa, nel caso di Cuadrado, su cui Duvan Zapata si è avventato in spaccata per trafiggere il portiere avversario. Quel Zapata che in campionato è un avversario sponda Atalanta, e che in passato è stato accostato con insistenza proprio alla Juventus.