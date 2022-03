Dopo le 100 presenze raggiunte con la maglia della Juventus, il brasiliano Danilo ha rivelato alcuni aneddoti che ha vissuto in bianconero attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali della Vecchia Signora. Tanti i temi affrontati e tra questi anche quello su chi siano stati gli avversari più difficili da marcare in Serie A da quando è approdato a Torino.



'Non è facile marcare Leao. Mi piace affrontare giocatori veloci come lui o Theo Hernandez perché mettono in mostra le mie qualità e mi esalta sfidare giocatori con caratteristiche simili'.