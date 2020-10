Danilo, a Sky Sport, commenta la sconfitta con il Barcellona.



ORGANIZZATI - "Siamo stati organizzati, ma non aggressivi. Contro calciatori di qualità come loro è difficile da giocare. Quindi, se vogliamo fare qualcosa di importante in questa stagione, dobbiamo fare un passo in avanti. Finora abbiamo avuto momenti buoni, ma neanche una gara completa buona".



PASSO AVANTI - "Passo in avanti mentale? Tutte e due. Anche tattico. Dobbiamo migliorare sul campo e dobbiamo essere più forti di testa, più cattivi. Quando giochiamo con le squadre più forti, è ciò che è importante".



FARE PUNTI - "Esperimenti? Ci servono. E' chiaro. Dobbiamo aggiungere i risultati, quindi non ci pensiamo. Pensiamo solo a vincere la prossima gara".