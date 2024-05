Serata da dimenticare per Danilo contro la Roma. Il capitano della Juventus, oltre alla prestazione deludente ha accusato anche un problema muscolare che lo terrà fermo contro la Salernitana e forse anche per la finale di Coppa Italia. Una prova, quella con i giallorossi, che non è piaciuta a Tuttosport. Questo il giudizio del quotidiano sul brasiliano: "Molle come raramente gli succede. Dalla sua parte la Roma sfonda con troppa facilità, dal suo lato nasce il gol di Lukaku. E per contenere lo scatenato Baldanzi è costretto a ricorrere anche alle cattive."