ha rilasciato un’intervista sul suo profilo Instagram, in cui ha ripercorso le esperienze in: “Le critiche? Sicuramente impari ad affrontarle. Riesci a creare un guscio di protezione perché ovviamente a nessuno piace ricevere critiche. Soprattutto quando sono critiche distruttive o di cose che non vanno bene. Ma io dico che nella mia storia di giocatore se avessi prestato troppa attenzione alle critiche, non sarei mai uscito di casa. Ricordo quando go lasciato la piccola città di Bicas-MG per andare a Juiz De Fora, che era la città più vicina alla mia per poter giocare nel campionato Mineiro. All’inizio sentivo sempre le critiche: “Cosa sta facendo questo ragazzo? Non arriverà da nessuna parte”. Quindi, voglio dire, già a quell’epoca go iniziato a ricevere delle critiche. Ricordo che nell’America Mineiro, quando ho iniziato a giocare in prima squadra, non sono esploso subito, ho dovuto lottare per trovare il mio spazio. Non ero una promessa, non ero quel giocatore che dava spettacolo. Go ricevuto critiche anche a 17 anni, giocando da professionista. Voglio dire, sa quel momento ho dovuto scegliere: ascoltare le critiche? Oppure ascoltare la mia coscienza, il mio lavoro e quello che sentivo dentro di avere come potenziale, quelle persone che credevano in me e che mi rendevano migliore?”– “Dall’America Mineiro sono andato a giocare a Santos, ero stato la rivelazione del campionato Mineiro, avevo fatto un anno molto buono, ma non ero conosciuto in Brasile. Il Campionato Mineiro non è il campionato più conosciuto che ci sia in Brasile. Ricordo molto bene quando sono arrivato al Santos e abbiamo chiesto dell’abbigliamento per fare dei test, il direttore ci ha detto: “No, non li prendiamo i vestiti del club”. Così sono dovuto andare in un negozio a comprare dei vestiti e delle scarpe ufficiali, per poter fare i test medici con il Santos. Non è che sia stato sottovalutato, ma direi sicuramento meno valorizzato”.“Quando sono arrivato tutti si chiedevano: “Ma chi è questo qui?”. Così, quando ci sono stati i primi incontri, non ero l’uomo partita, non ero tra i più importanti… E lì sono iniziate nuovamente le critiche e pensai: “Darò importanza a queste persone che non conoscono la mia storia e il mio lavoro quotidiano o darò importanza a quelle persone che mi sostengono veramente, che mi conoscono?”– “Quando sono arrivato a Porto a 19 anni giocavo già nella Seleçao. Il trasferimento al Porto, allora, era stato considerato il secondo più costoso della storia del club dopo Hulk. E così, cosa ci si aspetta da un terzino destro che è il più costoso della storia del club? Sai, devi fare la differenza in qualche modo, questo è sicuro. Nel mentre, sono arrivato lì con 20 anni. Non vi dirò che conoscevo la storia del club quando sono arrivato a Porto. Non conoscevo la storia, la sua rilevanza, la grandezza di tutto quello che rappresenta il Porto per il Paese, per il Portogallo, per la città di Porto. Fu un momento in cui ho pensato: “Ho ricevuto molte critiche, non sono ancora quel terzino che loro si aspettano. Poi sarei diventato un giocatore importante per il club, ma all’inizio ho ricevuto molte critiche”.– “Ed è sempre stato così. Nel Real Madrid la stessa cosa, no? Ho finito per essere importante nella finale di Champions. Ho giocato 11 partite in due edizioni di Champions in cui il Real ha vinto. Quindi non si può dire che non ero un giocatore che non faceva parte del progetto”.– “Al Manchester City ho giocato 60 partite in due stagioni, vincendo 5 trofei, sai? In Premier League ho giocato partite decisive, importanti”.– “A nessuno piace ricevere critiche, non sono uno dei quelli che continua a leggere le critiche, perché nessuno è preparato mentalmente per questo. Ma arriva un momento in cui bisogna scegliere: o dai importanza alle critiche o dai importanza al lavoro, alla costanza, alla preparazione, giusto? Alla vita quotidiana, a tutto questo e io preferisco scegliere questo, giorno per giorno. E ho dimostrato anno dopo anno che questa è una formula che funziona, sai? Funziona! Finchè mi sentirò motivato, finchè sentirò sempre pronto ad affrontare tutto questo ancora, avrò fiducia in me stesso e andrò avanti con il sorriso sulle labbra”.