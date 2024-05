saluta l'amico di sempre:lascia la“Non sai quanta strada ho fatto per arrivare qui!”Questa canzone mi è venuta in mente mentre salivamo in ascensore per riposare prima della tua ultima partita con la Juventus. È facile capire perché mi sia venuta in mente questa canzone. Non credo che sarà mai possibile spiegare quanta strada abbiamo fatto insieme per arrivare qui.Il viaggio è stato brillante ma pieno di ostacoli e colline da superare, ma confesso che è sempre stato più facile quando eravamo insieme: 1 anno al Santos, 4 al Porto e 5 alla Juve. Dal 2010, 14 anni di una unione che non posso nemmeno chiamare amicizia, perché va oltre. So che come te, per me noi siamo della stessa famiglia.Le nostre personalità sono diverse, ed è giusto così, perché la mia impulsività ed emotività trova sempre più razionalità nel tuo temperamento più calmo e riflessivo.Sei stato il mio sostegno, a cui mi sono appoggiato nei momenti più complicati, nelle battaglie più difficili, in campo e fuori. E ce ne sono state tante!Hai fatto la storia, hai lasciato il segno, con tanti trofei e successi, ma soprattutto con la tua umiltà e la tua capacità di lavorare in ogni situazione, che ti ha fatto essere amato e rispettato da tutti quelli con cui hai lavorato negli anni.Continueremo ad essere compagni di vita, ma certamente mi mancherà la tua compagnia quotidiana, il tuo umorismo mattutino che incanta (non è vero), i tuoi consigli e la certezza di avere qualcuno con cui ci si può capire anche solo da uno sguardo.Ovunque tu vada, che Dio ti accompagni e ti protegga! Grazie fratello mio!