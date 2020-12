Dopo la brutta sconfitta della Juventus contro la Fiorentina martedì sera, diversi giocatori hanno preso una pausa di riflessione di qualche ora dai social, e poi qualcuno ha deciso di esprimere le proprie sensazioni e i propri pensieri su Instagram. L'ha fatto ad esempio Danilo, che ha parlato di "risultato non degno della storia di questa maglia" e ha promesso che, come da dna Juve, lui e i compagni non molleranno mai.