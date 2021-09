Nei giorni scorsi,è stato protagonista di una lunga intervista con Fui Clear, personaggio famoso in Brasile. In questo contesto, ha parlato anche die calcio italiano. Questo uno stralcio delle sue parole: "Per la Juve, un fattore importante è stato il rinnovo di Chiellini: un simbolo all'interno della società. È tornato Allegri che ha scritto pagine di storia incredibili ed è un allenatore che ha la vittoria nel DNA. In Champions League non partiamo come favoriti, ma siamo motivati ad essere competitivi nel corso della stagione. "- "Liverpool, Manchester City e PSG sono un passo avanti. Sono alla Juve da 2 anni e mi identifico con l'identità del club. È una società familiare, con grande capacità di lavorare e reinventarsi, qui si può lavorare e io credo molto nel lavoro"- ""Con i tifosi, forse, non avremmo perso tanti punti come l'anno scorso, sono spettacolari"- "Una squadra molto solida, che gioca bene. È il riflesso del campionato italiano, un torneo dove prevale il lavoro tattico ma dove si gioca anche bene. Un campionato interessante, che sta migliorando"