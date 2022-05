Un bellissimo messaggio, quello scritto da Danilo sul suo profilo Instagram. Ecco la traduzione: "Tanto importante quanto conoscere il tuo valore nella vita, è riconoscere ogni persona che ti ha aiutato lungo il cammino... Ogni abbraccio, ogni parola, ogni orecchio che tira... Ognuno a suo tempo, a suo modo, con la sua importanza. Nessuno va lontano da solo, tutti hanno bisogno di sostegno, può essere finanziario, può essere emotivo, può essere un abbraccio, ancora meglio, o un affetto. Nel cammino della vita, sono grato a Dio per avermi tenuto fermo, ma anche per aver avuto Zezé, mia madre, con le forbici in mano, a tagliare i capelli, senza nemmeno una pausa per il caffè e il pane, insegnandomi senza rendermi conto che la fatica del corpo si combatte con una mente ferma in un obiettivo. Presto Baiano, mio padre, atleta dilettante ad alte prestazioni e nel suo 'tempo libero' un camionista, un vincitore, silenzioso, ragazzo guerriero. Era il fondamento della mia resilienza, che quando mi sedevo sul sedile del suo camion, lui, scrivendo contatti importanti su un pezzo di cartone, mi raccontava di tagliare la Marginal Tietê e arrivare a destinazione senza gps, o dormire in una capanna, improvvisata in mezzo ai banani, sul bordo delle Br, fino all'arrivo dei soccorsi, in modo che il camion possa ripararla, all'alba.

Non dimentico tutto il sostegno, ogni preghiera, niente è stato vano, e posso solo ringraziare, pagando con lavoro e dedizione e non dimenticando mai da dove sono venuto, e per chi sono venuto! E tu? Per chi sei grato?".