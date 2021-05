"Grazie Mister Andrea Pirlo per tutti i momenti vissuti insieme in quest'ultimo anno. Sono stati molto intensi ed alcuni difficili, ma sempre con rispetto e fiducia prima di ogni cosa. In bocca al lupo Maestro!". Danilo ha salutato Andrea Pirlo sui social dopo l'annuncio dell'addio alla Juventus, avvenuto meno di un anno dopo l'approdo ufficiale sulla panchina bianconera.