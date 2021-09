Eterna Leggendapubblicata stasera per commemorare il 32° anniversario della scomparsa del grandissimo libero e leader della Juventus. Non è un caso che proprio il duttile terzino brasiliano abbia lanciato un suo messaggio social per ricordare Scirea, dato che per questo stagione Danilo ha scelto appositamente la maglia numero 6 della Juve. La maglia dell'indimenticato Gaetano. Una maglia pesante, ma che è anche di esempio per chiunque giochi nella Juve col compito sia di difendere che di attaccare quando è necessario.