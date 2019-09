Tre colpi dell'ultimo mercato, tre profili su cui investire. L'ha deciso Maurizio Sarri, rientrato finalmente anche sul campo della Continassa, che sta lavorando per portare la Juve a un livello superiore, per farla sua. E nella sua Juve ci saranno Danilo, impatto clamoroso il suo in bianconero con un gol dopo appena 29 secondi in campo, Adrien Rabiot, da ritrovare dopo i molti mesi fuori dal campo, e Aaron Ramsey, alle prese con il recupero dall'infortunio. Da zero al top, con il gallese che trova il gol anche in partitella e punta a rilanciarsi. Sarri ha scelto, la sua Juve passa da qui.