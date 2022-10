L'esterno bianconero Danilo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha analizzato la vittoria ottenuta nel derby contro il Torino.'È una vittoria importante, che ci dà un segnale di concretezza. Abbiamo bisogno di quello, devono sempre essere gli altri a mollare prima di noi. Possiamo essere una squadra tosta e forte solo con uno spirito di sacrificio maggiore degli altri. Prima della partita ho detto che i primi a mollare dovevano essere loro, non noi. Questo risultato non cambia la stagione, ma è un piccolo passo nella direzione in cui vogliamo arrivare'.