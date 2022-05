Le parole disu Instagram:"Si chiude una stagione difficile sotto tutti i punti di vista: la forza per il prossimo anno starà nel saper trarre i giusti insegnamenti da ciò che è accaduto quest'anno. Questa squadra merita di raggiungere il massimo in ogni competizione, ma non con le parole, non con il peso della maglia, ma con i fatti, il sudore, il lavoro, il sacrificio e, soprattutto, i risultati.Grazie per il vostro sostegno durante tutto l'anno!Congratulazioni al Milan per aver vinto meritatamente il campionato.Oggi e sempre, Forza juve!".