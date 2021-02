"Una battuta di arresto che non deve intaccare le nostre certezze. Forza Juve". Così, il difensore Danilo ha voluto commentare il passo falso bianconero nella sfida con il Napoli. Il brasiliano è stato tra i migliori in campo per la Juventus, aiutando la squadra nella difesa alta e soprattutto nelle uscite, fornendo sempre una soluzione in più per palleggiare oltre le linee di difesa degli azzurri. Come sempre, il terzino ci mette la faccia. E anche dopo la sconfitta del Maradona, la testa di Danilo era altissima.