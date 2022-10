Il terzino dellasi è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta contro il"Difficile da trovare spiegazioni in questo momento, non abbiamo altre parole, penso anche i nostri tifosi. Dobbiamo provare a fare meglio, ad essere più squadra,"Faccio fatica a pensare che un calciatore della Juventus possa essere nervoso, questo non riesco a capirlo.iniziamo a buttare la palla lunga e non sono d'accordo. Non basta dire "siamo la Juventus", la Juventus ci sarà sempre anche dopo di noi ma in questo momento non siamo a livello di questo club"."Da quando sono arrivato qui ho sempre detto che bisogna pensare in ogni partita, quando si mette il focus troppo lontano si perdono gli obiettivi giorno dopo giorno, nel migliorare le piccole cose. Non è scontato fare passaggi precisi, accorciare 10 metri, se non facciamo questo è difficile che vinceremo le partite.