Le parole dilo avevano allontanato dalla lista dei possibili partenti nel corso del mercato di gennaio. Il difensore brasiliano aveva infatti dichiarato che non si era mai visto un capitano lasciare la propria squadra nel mercato di gennaio e quindi che la sua volontà sembrava essere quella di restare all'ombra della Mole. Stando a quanto riferisce Tuttosport però il difensore brasiliano non è cosi intoccabile come sembra, anzi, al contrario. La volontà di Danilo chiaramente sarebbe quella di trovare maggiore spazio nella seconda parte di stagione e non sarebbe assolutamente da escludere un suo passaggio al Napoli, magari in uno scambio con Giacomo Raspadori.