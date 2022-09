Tutto è nato da quel 'no' al Bayern Monaco:aveva scelto la, quando probabilmente in pochissimi l'avrebbero fatto. Il terzino brasiliano, ieri in panchina nell'amichevole con il ghana, ha il contratto in scadenza nel 2024. Come racconta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri vogliono però rinnovarlo. E per due motivi: la continuità di rendimento e il ruolo da leader nello spogliatoio.La Juve vuole prolungare di un anno l'accordo tra le parti. Nella scorsa settimana, gli agenti hanno incontrato la dirigenza a Torino. Un meeting per gettare le basi, nel quale la Juve ha fatto capire di voler proseguire insieme. Nessuna proposta è stata formalizzata, come racconta il quotidiano. Ma Danilo è aperto alla proposta, che dovrebbe vedere uno stipendio al ribasso, come accaduto a Perin e De Sciglio.