Il nuovo progetto di Danilo e la denuncia: ‘Il calcio è carente nel supporto emotivo’

Negli ultimi anni il tema della salute mentale ha assunto un ruolo sempre più centrale nel mondo dello sport, calcio incluso. Tra i promotori di una maggiore consapevolezza c’è, capitano della nazionale brasiliana, che da tempo sottolinea l’importanza dell’aspetto psicologico nella carriera degli atleti.Durante il recente Web Summit di Rio, Danilo ha ribadito il suo impegno su questo fronte, parlando apertamente della necessità di affrontare le fragilità emotive anche nel contesto sportivo, troppo spesso trascurate. L’ex difensore di Juventus ha anche presentato "", un progetto sviluppato all’interno della piattaforma, un’iniziativa di comunicazione e formazione socioemotiva.

Le parole di Danilo

“Crescer” nasce con l’intento di fornire strumenti educativi e di supporto ai giovani, aiutandoli a sviluppare una maggiore consapevolezza emotiva e a crescere in un ambiente sano, capace di ascolto e comprensione. Danilo vuole contribuire a cambiare la narrazione nel calcio, rompendo il tabù che ancora circonda la salute mentale tra i professionisti. Di seguito le sue parole, riportate da Calcio e Finanza.IL PROGETTO - «Il calcio è un ambiente che conosco piuttosto bene e so quanto sia carente in termini di supporto emotivo, quanto manchi nel valorizzare prima di tutto la storia dell’essere umano e solo dopo pensare alla performance come atleta. Abbiamo già in fase di sviluppo un progetto socio-emotivo chiamato “Crescer”, che inizialmente è stato pensato per supportare altri progetti sociali. È in fase di sperimentazione nel mio progetto sociale Futuro Re2ondo, che ha una sede a Bicas, Minas Gerais — da dove vengo — e anche a Belo Horizonte, dove assiste più di 420 bambini. È un progetto con cui cerchiamo di offrire un’educazione socio-emotiva a bambini dai sei ai 17 anni».LAVORO CON I CLUB - «Il nostro obiettivo, una volta che questo progetto sarà testato, è anche quello di cercare, in un certo senso, un collegamento con le squadre e implementarlo nei settori giovanili delle squadre di calcio che desiderino far parte di questa, diciamo, rivoluzione socio-emotiva che stiamo vivendo, perché oggi è impossibile non parlarne. Soprattutto nel calcio, un ambiente in cui la pressione per ottenere risultati è sempre altissima, mentre il supporto all’essere umano è normalmente molto scarso. Il nostro intento è proprio quello di portare il progetto “Crescer” anche nei settori giovanili dei club».IL RUOLO - «Il mio ruolo in questo ecosistema è quello di incentivare contenuti propositivi e diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni. VOZ Futura è nata da un nostro disagio personale, dalla consapevolezza di essere bombardati quotidianamente da notizie negative, sia sui media che sui social. Capisco che le notizie negative siano importanti per comprendere in che momento storico ci troviamo, tuttavia credo manchino molto di più percorsi propositivi, spazi in cui raccontare storie belle. Esistono molte iniziative valide, persone che magari aiutano due o tre individui nella propria comunità, persone che vogliono fare del bene. Dovremmo mettere una lente d’ingrandimento su queste storie che solitamente non vengono raccontate. Come dice Pedro, leggere il giornale “da dentro verso fuori”. VOZ nasce anche da un mio bisogno personale di consumare qualcosa di bello, positivo, di vedere storie ispiratrici».