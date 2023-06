Il difensore della Juve Danilo è stato premiato dalla Federcalcio brasiliana per aver raggiunto le 50 presenze con la maglia verdeoro. Di seguito le parole del bianconero.'Voglio ringraziare il presidente per le sue parole. È un grande onore ricevere questo onore. La mia prima volta qui, penso che ci fossero solo Paiva (Rodrigo, direttore della comunicazione) e lo chef (Jaime Maciel). Spero di essere con voi per molte altre partite e ringrazio tutti voi per l’affetto e l’impegno in ogni partita, in ogni allenamento, e che possiamo continuare in questa partnership alla ricerca di grandi risultati e obiettivi per la Nazionale'.