Allegri, in conferenza stampa, ha parlato così della possibilità che Danilo possa giocare a centrocampo: "Domani non so la formazione che giocherà, difficilmente giocherà a centrocampo. Anche perché i centrocampisti ce l'ho, e stanno tutti bene. Chi sarà fuori, sarà un dispiacere. Ci saranno i cambi e ci sarà possibilità di giocare".