Si accelerano i tempi. Cancelo al Manchester City e Danilo alla Juve, ormai ci siamo: uno scambio che dal punto di vista della rosa ha poco da raccontare, ma che può portare a un effetto domino che potrebbe mettere alla porta uno dei terzini in casa Juve. Quale? Il maggior indiziato sembra Luca Pellegrini, appena arrivato in bianconero nell'ambito dell'affare che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma. Come racconta Tuttosport, gli apprezzamenti di Sarri per De Sciglio ormai sono cosa nota: e pure se Luca sta ben figurando nei suoi primi allenamenti alla Continassa (è arrivato in ritardo a causa del fortunato Mondiale Under 20 a cui ha partecipato), l'opzione Cagliari in prestito non è da scartare.