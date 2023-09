, a DAZN, parla così dopo Sassuolo-Juve."Una partita così deve servirci da insegnamento. Sappiamo che il campionato è lungo. Ho sempre detto che quando facciamo un po' di vittorie di fila non siamo i campioni che dicono, ma ora non siamo scarsi. Continuiamo a lavorare consapevoli di dover migliorare ogni giorno"."Il mister aveva una sua percezione, lo ascoltiamo sempre. Abbiamo provato a restare sul pezzo. Abbiamo sbagliato mentalmente la partita. Siamo una squadra giovane, dobbiamo far crescere più gente con spirito di leadership. Ma la responsabilità va condivisa. Serata difficile, domani pensiamo a martedì. Abbiamo già l'opportunità di fare bene martedì, di tornare a vincere. Ci pensiamo da domani. Questa squadra può ancora crescere, può farlo in termini di leadership. Abbiamo gente che può farlo e proviamo a dare spazio anche a loro"."Siamo una squadra. Gli errori capiteranno sicuramente. Oggi ha sbagliato forse Szczesny, ma anche io, sul 3-2 ho tenuto in gioco il loro attaccante. Siamo una squadra, quando vinciamo stiamo insieme. Dobbiamo stare per forza stare più insieme. Solo così per noi le cose possono migliorare".