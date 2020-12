Danilo ha lanciato in Brasileun progetto che accoglie bambini di Bicas (Minas Gerais), la sua città, e li coinvolge in allenamenti di calcio, attività pomeridiane post-scuola, studio e assistenza medica. E per festeggiare la fine dell'anno, il difensore bianconero ha realizzato uno video di saluti e auguri con la partecipazione di diversi calciatori suoi amici comeNon potendo essere in Brasile, Danilo li ha sorpresi con una video chiamata e un messaggio di forza per un 2021 migliore per tutti.