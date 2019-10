Vitor Pereira, ex allenatore del Porto, ha parlato di Danilo ai microfoni di TMW: "Danilo è un laterale di prima qualità. Lo feci acquistare dal Porto nel 2011, aveva appena 21 anni, ma già a quell'epoca mi stupì la sua grande personalità. Parliamo di un giocatore molto offensivo, un brasiliano funambolico che può disporsi sia sull'esterno che più all'interno lungo la fascia destra. È bravo coi due piedi, ha una tecnica strepitosa e negli ultimi anni ho notato anche una sua evoluzione a livello tattico, percorso che sta sicuramente continuando in Serie A. Non si possono confrontare Cancelo e Danilo. Sono due giocatori di livello assoluto, li conosco bene e li apprezzo entrambi. Diciamo che sono molto diversi nell'interpretare lo stesso ruolo, ma altrettanto validi. Due soluzioni differenti per la fascia della Juventus". E su Alex Sandro, poi: "Alex Sandro arrivò lo stesso anno di Danilo. Lui giocava a sinistra, Danilo a destra. Alex è sempre stato fortissimo col pallone tra i piedi e, nonostante i suoi 20 anni, in Brasile aveva acquisito una mentalità vincente. Non mi ha affatto sorpreso il suo trasferimento alla Juventus, Alex Sandro oggi potrebbe militare in qualsiasi top club. Lui e Danilo hanno tutto per consacrarsi definitivamente in maglia bianconera: parlo di piedi e, soprattutto, di testa".