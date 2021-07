Ronaldo sì, Ronaldo no. La Juve sfoglia la margherita: cosa farà il portoghese? In attesa di comunicazioni da parte del diretto interessato, un indizio è arrivato dalle parole del brasiliano, che nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha detto: "Averlo in squadra per noi è importante, perché porta in dote una valanga di gol, e poi è un caro amico, ci conosciamo dai tempi del Real. Sarà ancora con noi la prossima stagione".