Il terzino destro, entrato al posto dell'infortunato Mattia De Sciglio, ha segnato il gol del primo vantaggio dopo appena 29 secondi. Lo esalta così il sito ufficiale bianconero:"29 secondi. Tanti ne sono bastati a Danilo per sbloccare Juve-Napoli, con una deviazione vincente nel primo tempo, proprio poco dopo il suo ingresso in campo per De Sciglio.Mattia è costretto a uscire al minuto 12, e al suo posto subentra il numero 13, che sigla 2 "prime" in una volta sola: il primo gol in bianconero e il primo nel suo nuovo stadio.Non solo: la rete di Danilo è la più rapida realizzata da un giocatore subentrato in Serie A da Matteo Brighi a maggio 2019 (anche in quel caso 29"). L'ultimo giocatore ad aver trovato una rete più rapida all'esordio con una nuova maglia in Serie A è stato Duván Zapata con la Sampdoria a settembre 2017 (dopo 17")".Il difensore brasiliano ha anche postato una foto della sua esultanza sulle stories di Instagram. Numero tre ben in mostra, la dedica è tutta per Giorgio Chiellini.