Danilo, terzino destro della Juventus, decisivo nella vittoria per 4-3 contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita:



IL GOL - "Non potrei essere più felice, ho lavorato duro per essere in forma per la squadra. Ho aspettato per essere in campo, ma ora sono contento".



BONUCCI - "Mi ha detto qualcosa? Non ho fatto in tempo a realizzare, sono entrato sul campo e ho provato a dare una mano e ho finito per segnare".



LA COSA MIGLIORE - "Ci sono tante cose che dobbiamo migliorare, ma vincere così ci aiuta a essere più forti come squadra ed è importante".