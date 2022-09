Intervenuto in conferenza stampa, il brasiliano Danilo ha descritto il momento che sta vivendo la squadra e le difficoltà emerse in questo avvio di stagione.'Siamo in un punto dove dobbiamo migliorare, crescere, sappiamo anche che nella nostra testa c'è poco tempo per imparare. Non possiamo aspettare per imparare. Dobbiamo imparare già dalla prossima partita, non possiamo regalare un tempo come fatto con la Salernitana. A questo livello è difficile recuperare, anche il Benfica è una grande squadra, con calciatori di qualità. Non possiamo sbagliare'.