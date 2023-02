Le parole dia Sky Sport:GANAGO - "Un pensiero su Ganago da parte della squadra, per la figlia. Non posso capire cosa prova ma lascio un pensiero da parte nostra".PARTITA - "Abbiamo iniziato bene, trovando gli spazi, poi abbiamo rallentato, loro hanno trovato fiducia. In Europa se non metti intensità ti mettono tutti in difficoltà".AL RITORNO - "Sapevamo che era un avversario con giocatori di qualità davanti e veloci, se non dai pressione ti mettono in difficoltà. Dobbiamo migliorare le scelte negli ultimi metri, quando accelerare e quando rallentare. Dovremo essere più cattivi".GOL PRESO - "Se non c'è la scivolata di Bremer potevamo difendere meglio, forse potevamo scappare meglio insieme. Abbiamo provato a riprendere l'atteggiamento e la fortuna non ci ha aiutato ma nel calcio non serve la fortuna bisogna segnare".DA DOMANI - "Le conclusioni vanno fatte su tutta la partita. Non è un periodo facile. Per me è rigore netto, non mi nascondo, è rigore e basta. Dobbiamo migliorare nelle scelte e nell'intensità, capire quando gli altri vanno in difficoltà, così la partita diventa più facile. Domani affrontiamo la giornata con fiducia, domenica c'è lo Spezia, fortunatamente si gioca tanto e nella prossima possiamo fare meglio e riprendere fiducia".