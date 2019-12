Nel pre partita di Juve-Udinese ha parlato il brasiliano Danilo, che oggi sostituisce lo squalificato Cuadrado: "Non dobbiamo pensare sia una semplice gara post Champions - ha detto Danilo a Sky Sport - bisogna affrontarla con serietà facendo del nostro meglio per portare a casa la vittoria". Per l'ex Manchester City è l'undicesima presenza stagionale, la settima in campionato.