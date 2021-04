2









A pochi minuti dalla vittoria della Juventus contro il Napoli, il brasiliano Danilo ha analizzato così la gara a Sky: "Sapevamo dell'importanza di questa partita, alcune volte capita di soffrire ma se lo facciamo tutti uniti, vinciamo le partite e riusciamo a giocare bene. Adesso dobbiamo continuare così. Le grandi squadre sono quelle che mantengono costanza, e in questa stagione è chiaro che noi stiamo facendo fatica a ottenere molti risultati positivi di fila. Noi, giocatori con più esperienza, dobbiamo prendere per mano la squadra mantenendo la concentrazione e l'atteggiamento di oggi. Solo così possiamo andare lontano. Rimpianti? Ce ne sono sicuramente. Siamo i primi ad essere così tristi perché sappiamo che se avessimo fatto meglio in alcune gare, a quest'ora avremmo potuto essere lì a lottare per il primo posto. Ora però è molto distante e dobbiamo capire che bisogna lottare per la qualificazione in Champions".