Nell'incontro con i tifosi negli Stati Uniti,parla così del futuro della Juventus, che non giocherà la prossima Conference League."Certamente ci avrebbe fatto piacere giocare le competizioni europee. Ma è la decisione giusta se poi siamo a posto per il futuro. Ci concentreremo sul campionato e la Coppa Italia. Concentratissimi sul vincere di nuovo lo scudetto, nel far tornare la Juve al primo posto tra le squadre italiane".