Danilo Juve, le parole di Giuntoli sul brasiliano

La Juventus continua a pensare al calciomercato. A un mese da gennaio, i bianconeri dovranno necessariamente intervenire con almeno un giocatore in entrata, come confermato dal Football Directorai microfoni di Sky Sport. L'ex Napoli ha infatti spiegato che il primo obiettivo a gennaio sarà un giocatore per il reparto difensivo, mentre per l'attacco verranno valutate le condizioni di Milik. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato anche accostato il nome di Danilo al Napoli. Giuntoli ha parlato anche di questo tema, dichiarando che ci sono intenzioni chiare per quanto riguarda il brasiliano.'È il nostro capitano, ce lo teniamo stretto e dietro siamo ridotti ai minimi termini. Non abbiamo parlato di nulla né con Danilo né con il Napoli. L'obiettivo è non cedere nessuno e ingaggiare un giocatore in difesa'.