"Abbiamo passato un bel pomeriggio a parlare degli organi del corpo umano e abbiamo anche colto l'occasione per discutere delle funzioni del nostro cervello, come ad esempio quale parte attiviamo quando siamo dominati dalle nostre emozioni e quale quando siamo più riflessivi. Le capacità di comprendere ed esprimersi di questa generazione sono veramente sorprendenti. Vedere mio figlio, all'età di 6 anni, rispondere che non dovremmo reagire allo stesso modo quando ci offendono ,mi rende davvero molto fiero come padre."