Dopo la vittoria contro il Ferencvaros e la qualificazione agli ottavi di Champions Andrea Pirlo ha concesso un giorno libero alla squadra in vista della ripresa degli allenamenti verso la gara col Benevento in programma sabato pomeriggio. Juventini protagonisti sui social, con Danilo che pubblica una storia sul suo profilo con una foto di ieri sera mentre abbraccia de Ligt: "Mi dispiace Demiral, ma ora anche lui è il mio migliore amico" riferendosi al centrale olandese. Risate e buon umore in casa Juve, aspettando la ripresa degli allenamenti.