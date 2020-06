Un'ingenuità. Bella e buona. Prima il rischio enorme su Juwara, poi il secondo e inutile fallo che gli costa il rosso: in soli 24 minuti, la partita di Danilo ha visto davvero tutto quello che era possibile vedere. Non solo: con quest'atteggiamento, ha ulteriormente messo nei guai Maurizio Sarri, che si era rivolto all'esterno brasiliano solo dopo l'infortunio muscolare di De Sciglio.



DAI SOCIAL AL CAMPO - Dunque, chi gioca contro il Lecce? Bella domanda. Da valutare l'entità dell'infortunio di De Sciglio, che difficilmente sarà disponibile subito per la partita di venerdì. Restano due opzioni per l'out mancino, con l'assenza di Alex Sandro che durerà ancora qualche settimana: la prima è adattare Matuidi come terzino, la seconda è ricorrere alla formazione Under 23 e in particolare a Beruatto.



Intanto, ecco cos'è piovuto dai social nei confronti di Danilo...