Le parole dia Mediaset:FINALE - "Complicato, Lukaku ha segnato ha fatto un gesto di stare zitto alla curva, facile il lavoro dell'arbitro che lo ammonisce ed è stato espulso giustamente".RISSA - "Parliamo della partita, non era una partita normale, gli animi sono sempre più esaltati, c'è la rivalità, è normale, il rispetto deve stare sopra tutto, normale in questi eventi. Non possiamo sprecare energie in queste cose, dobbiamo pensare al campo, ci mancano 90 minuti per la finale".BREMER - "Lui sa che ha preso con la mano, fa parte di un percorso di un giovane che ha qualità, è ancora giovane deve imparare tante cose, siamo al suo fianco. Quando si perde è tutta la squadra, non di Bremer. Ci mancano ancora 90' per la finale".RESPONSABILITA' DA CAPITANO - "Cuadrado ha 34 anni, quasi 35, c'era una rissa di più di30 persone, non sono io responsabile. Ci parleremo internamente, ma non vi dirò niente. Lui sa la responsabilità nella squadra e ci parleremo".