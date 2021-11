Come sta? "Bene", secondo Massimiliano, che in conferenza stampa ha risposto a una domanda diretta sulle condizioni dell'esterno brasiliano, durato appena dieci minuti sul prato dell'Olimpico e costretto a uscire dopo un duro scontro di gioco in cui ha avuto la peggio. Ecco: se a primo impatto sembrava un problema, una botta anzi, al ginocchio, i primi responsi da Roma parlano di problema muscolare e quindi all'adduttore.Già domani il brasiliano effettuerà a Torino le visite strumentali del caso, anche per capire come e quando intervenire sul problema. Se dovesse esserci lesione, a quel punto Danilo potrebbe saltare diverse partite, in un momento chiave per la stagione della Juventus. Le sensazioni di Allegri, però, indicano prudenza e allo stesso tempo positività.