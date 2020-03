Anche il terzino della Juventusha voluto mandare il proprio messaggio in questi giorni di emergenza coronavirus. Con una storia su Instagram, l'ex terzino del Manchester City, ha voluto ricordare a tutti il messaggio che più circola di questi tempi: "Restiamo a casa!". Per Danilo questo primo anno in bianconero è stato segnato da alti e bassi, ma proprio nelle ultime partite stava ritrovando una certa continuità, con Cuadrado spostato alto nel tridente adottato da Sarri per uscire dalla crisi di gioco maturata in questo 2020.