Parlando del proprio ruolo di jolly per Andrea Pirlo nella Juventus di quest'anno, nella lunghissima intervista a Tnt Brasil, Danilo ha pronunciato le seguenti parole: "Già dal primo contatto, non solo con l’allenatore, ma anche con tutto lo staff, ci capiamo già molto rapidamente. Alla Juve si pensa al calcio in modo diverso, come occupare meglio lo spazio, muoversi al momento giusto, e mi piace molto. Mi piace anche molto ammirare e osservare. Un giocatore che sa osservare bene, sa anche giocare bene. Riesce anche ad avere una comprensione di tutte le posizioni.".