Questa sera ha giocato tutta Juventus-Milan Danilo, che ha così commentato a Dazn nel postpartita l'1-1 maturato all'Allianz Stadium: "Sono d'accordo con mister Allegri chenon di gioco ma di risultati. Dobbiamo avere l'intelligenza di capire cosa non è andato. Per quanto riguarda la gara di oggi, abbiamo giocato molto bene la prima parte: il possesso palla, il pressing, tutto ciò che abbiamo preparato in settimana... ma quando poi sale la pressione avversaria, dobbiamo essere più tosti e non subire gol!. Dobbiamo migliorare. La classifica? Mi preoccupo del nostro lavoro,