Stando a quanto emerso dagli accertamenti effettuati questa mattina al J|Medical, che comunque hanno escluso sia lesioni che fratture, difficilmentepotrà essere a disposizione dellaper il match di domenica prossima contro il. Il capitano bianconero, rientrato ieri dopo un turno di squalifica e uscito acciaccato per via di un trauma alla caviglia, è in dubbio anche per la super sfida successiva contro il: i tempi di recupero, infatti, sembrano aggirarsi intorno ai 10-15 giorni, ma le sue condizioni saranno valutate come sempre giorno dopo giorno.