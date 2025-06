Danilo a La Stampa: 'La Juventus mi emoziona sempre. Ho sentito Locatelli, consiglio Wesley'

Getty Images

Le parole di Danilo a La Stampa.L'intervistaADDIO ALLA JUVE - «Nella vita a volte succedono delle cose e va come deve andare...».JUVE - «Ho visto la partita con l’Al Ain e sono stato veramente orgoglioso dell’approccio dei miei ex compagni e di come hanno giocato. Poi per me parlare della Juventus mi emoziona sempre, non smetterò mai di dirlo: il Flamengo è il mio amore da bambino, la Juventus è il mio amore da grande. Tudor è un bravissimo allenatore, i ragazzi stanno dimostrando che possono fare grandi cose, anche al Mondiale».

LOCATELLI - «L’ho sentito subito dopo la partita col Venezia quando ha segnato il rigore decisivo, per dirgli quanto fossi orgoglioso di lui. Portare la squadra in Champions dopo tutto quello che era successo non era per niente facile. Ma la Juve ha preso un’altra direzione e spero possa essere quella migliore, bella, vincente, perché i tifosi della Juve se lo meritano. Sarò per sempre juventino».WESLEY - «Wesley? Penso sia pronto anche per una squadra come la Juve. Ma poi bisognerebbe dargli il tempo di ambientarsi, questo è importante».