Lo scambio Danilo-Cancelo è in dirittura d'arrivo. Secondo quanto riporta Sky Sport, domani potrebbe essere il giorno giusto per la chiusura dell'affare. I bianconeri valutano il terzino brasiliano 30 milioni di euro e sono pronti ad offrire uno stipendio inferiore ai 5 milioni di euro per quattro o cinque anni. Danilo ha un ingaggio di 5 milioni di euro col City ed il suo contratto termina tra 3 anni. Per questo i bianconeri starebbero pensando di spalmare il suo ingaggio su più anni di contratto.