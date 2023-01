Una vita ancora in bianconero. E un premio, soprattutto per quanto ha dato alla causa, in particolare nei momenti più complicati. Come vi avevamo già raccontato nei giorni scorsi su IlBianconero ( QUI ), la situazione contrattuale del brasilianosta per essere modificata. Da mesi infatti, entrambe le parti stanno lavorando verso un'unica direzione: quella del rinnovo. Il contratto dell'ex City andrà in scadenza a giugno 2024,- Non dovrebbero esserci ulteriori modifiche riguardo alla cifra che andrà a percepire Danilo, la quale resterà invariata dagli attuali 4 milioni. Manca solo l'ufficialità dell'operazione, ma i tifosi juventini possono iniziare a dormire sonni tranquilli sin da ora. Per Danilo, infatti, siamo alle battute decisive:L'accordo non era stato ancora trovato solo per la decisione del club di bloccare tutte le trattative per i prolungamenti. Ritornate le vittorie e messe a posto le questioni societarie, tutti pronti a sbloccare almeno il rinnovo di Danilo. Che resterà leader della Juventus ancora a lungo. Lunghissimo.